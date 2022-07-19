“В нем есть частичка моего финансирования”: бизнесмен Пригожин рассказал о взаимоотношениях с группой “Ленинград”

Пригожин напомнил, что зимой 2021 года петербуржцы столкнулись со “снежным коллапсом”. С начала своего губернаторства Александр Беглов постоянно обещал убирать сугробы зимой. Однако в четвертый раз петербуржцы, как и ранее, не дождались качественной снегоуборки.

Проблема заключалась в городских службах, считает Пригожин. Они не выполняли свои обязанности, при том, что 84% контрактов было именно у них.

“Всю зиму почти весь Смольный просидел на самоизоляции, в Новый год массово посетил дорогостоящие курорты, пока терпеливые петербургские бабушки с лопатами сами разгребали свои подъезды. В этот момент в город приехал, как обычно с бодуна, Сергей Владимирович Шнуров с двумя девчонками на подтанцовке и в рифму, под музыкальное сопровождение, обратился к главе города с песней: “Пока так”. Текст которой, собственно, можно перевести следующим образом: “Уважаемый Александр Дмитриевич, очень много снега и мусора в городе”, – поделился бизнесмен.

Он также отметил, что действительно спонсировал Шнурова. Однако делал это, как и все остальные поклонники – с помощью билетов. Денег за злободневные песни Пригожин шоумену не платил.

“У него и без меня забот хватает. Про беды Сергея Владимировича Вы знаете. Александр Дмитриевич возбудил своих ближайших соратников, вероятнее всего, их дезинформировали. И в прошлом уважаемые граждане Петербурга дружно собрались и плюнули в сторону Шнурова, но не попали”, – добавил предприниматель.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте “Невских новостей”.