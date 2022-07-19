Депутат «Новых людей» провел встречу с екатеринбургскими бизнесменами

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Новых людей», Александр Демин на встрече с екатеринбургскими бизнесменами заявил, что город может стать самым комфортным для предпринимателей в стране.

Встреча прошла 18 июля, парламентарий провел встречу со свердловским отделением «Опоры России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В каждом регионе нужно выявлять проблемы, которые можно решить на федеральном уровне. Везде есть своя специфика. Нужно собирать информацию, как себя чувствуют предприниматели в области. В Екатеринбурге есть условия для ведения бизнеса – он занял седьмое место в списке самых комфортных для предпринимательства городов России. Но этого мало. Екатеринбург может стать самым комфортным для бизнеса городом, и должен занять первое место в этом списке», – сообщил Демин.

Местные предприниматели рассказали о проблемах, которые мешают сейчас развивать свое дело. Так, Илья Тыщенко, председатель свердловского отделения «Опоры России», считает, что нужно снизить налог на социальное страхование до 15%. «Налоги на соцстрах должны быть 15%, не больше. Это будет огромный стимул для развития МСП. Тогда сразу уйдёт проблема обналички, а люди станут платить зарплаты вбелую. Сейчас многие просто не видят такой возможности», – сказал он.

«Новые люди» также давно занимаются вопросом снижения налогов для предпринимателей. Партия вообще предлагала отменить НДС, налог на прибыль и страховые взносы и ввести вместо этого единый оборотный налог в 7% с постепенным снижением ставки до 5%. Цель та же – снизить давление на бизнес и позволить не только платить белые зарплаты, но и повышать их.

Юлия Рыцева, председатель комитета свердловского отделения «Опоры России» по модернизации инфраструктуры ЖКХ, обратила внимание на необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс в части увеличения предельного уровня дохода для возникновения права на применение упрощённой системы налогообложения.

Для решения вопроса возможности применения управляющими организациями упрощенной системы налогообложения необходимо также внести изменения в Налоговый кодекс. Поскольку доходы управляющих организаций, полученные от собственников жилья для оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций, не учитываются при налогообложении УСН (ст. 346.15 НК РФ), то было бы справедливо также не учитывать данные доходы при определении предельно допустимого размера доходов для возникновения права на применение УСН (ст. 346.12 НК РФ).

Людмила Штурман, председатель комитета свердловского отделения «Опоры России» по социальному предпринимательству, рассказала о недоработках законодательства в сфере трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

«Одна из задач, которая стоит перед социальным бизнесом – трудоустройство людей с инвалидностью. Однако при расчете сравнения затрат на налоги и взносы сотрудников с инвалидностью и без инвалидности на примере предприятий членов «Опоры России» мы видим, что они равны. При этом есть дополнительные расходы на организацию специального рабочего места. В цифрах: при равной заработной плате в 30 тыс. рублей на сотрудника с инвалидностью и без, экономия ФОТ составляет 24 рубля. Трудоустраивать людей с инвалидностью и ОВЗ экономически не целесообразно для предпринимателей (нет налоговых льгот при более низкой производительности труда) и работников (теряют региональные доплаты к пособию по инвалидности и льготы на квартплату). Двойная невыгода», – заключила она.

Сергей Литвиненко, председатель Союза отходоперерабатывающих предприятий Уральского федерального округа, поднял проблемы переработки мусора и экологии в регионе. «В день с автосервисов уходит 70-80 тонн автомобильного масла. Это одна цистерна. За год получается поезд из 365 цистерн. Успеваем поймать и переработать только 15%, остальное льётся в землю. Наша задача создать условия для развития малого и среднего предпринимательства в сфере утилизации и переработки отходов», – сказал он.

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