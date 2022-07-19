 

Эрдоган анонсировал обсуждение ситуации в Сирии с президентами России и Ирана

19.07.2022, 14:08, Новости дня
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Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране.

«Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках «тройки» по астанинскому процессу. Я и мои коллеги – уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси – обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе», – сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране, информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с Путиным в ходе визита в Иран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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