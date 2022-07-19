 

Посол в Лондоне отверг попытки возложить на Россию ответственность за смерть наемника в ДНР

19.07.2022, 14:08, Новости дня
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Москва отвергает попытки Лондона возложить на нее ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в ДНР, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Келин отметил, что в пятницу его вызвали в британский МИД, где в «высокопарной, аррогантной» форме возложили на Москву ответственность за смерть Ури.

«Что касается возложения на нас ответственности – на Россию как государство – это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они [наемники] находятся в юрисдикции другой страны, а именно Донецкой Народной Республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию», – передает ТАСС слова Келина в эфире канала «Россия-24».

По его словам, дипломат не слышал об интересе властей Великобритании к судьбе находящихся в плену в Донбассе наемников с гражданством этой страны.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока [нет] никаких действий [со стороны Лондона]», – сказал Келин.

Ранее посла РФ вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР.

До этого сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.

Между тем в ДНР удивились заявлениям Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего наемника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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