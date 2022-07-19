 

«Депутаты больше не нужны»: в Сколково изобрели автоматизированную систему для принятия законов в Госдуме

19.07.2022, 13:32, Разное
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Компания «Поптех», являющаяся резидентом Сколково, представила новую автоматизированную систему принятия законов для Государственной думы. По словам разработчиков, она является полностью отечественной и использует операционную систему «Аврора». Суть алгоритма заключается в том, что новинка позволяет голосовать за документы в отсутствие парламентариев. 

 «Теперь отпала возможность как личного, так и дистанционного присутствия парламентариев, также голосование можно проводить в выходные, праздничные дни, а термин «парламентские каникулы» прекратит существование. Само же голосование может быть организовано простым нажатием клавиши из центров принятия решений: резиденции главы государства, кабинета министров, администрации президента. Существенно сокращается время голосования. Оно составит не более пяти минут», – рассказал глава «Поптеха» Василий Илларионов. 

У присутствовавшего на торжественной церемонии спикера Госдумы Вячеслава Володина и Илларионова состоялся обмен мнениями. 

Володин: Автоматизация – это хорошо, но позвольте… Это выходит, что и спикер тогда не нужен?

Илларионов: Конечно не нужен, и партии тоже.

Володин:  А вы уверены, что это соответствует государственным интересам нашей страны? Уверены, что наши люди хотят такой автоматизации? 

Илларионов: Одни люди, возможно, и не хотят, но некоторые очень даже хотят.  

По итогам беседы председатель парламента направил запрос в Генпрокуратуру, в котором попросил изучить деятельность компании «Поптех».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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