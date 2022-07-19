Зачем тебе в отпуск? – Личное мнение

Откровенно скажу, не возражаете? Когда я смотрю, как некоторые соревнуются, кто чаще слетает в отпуск, меня разбирает смех.

Ну, в самом деле, выглядит, как спортивное состязание. Я семь раз была в путешествии этим летом, а другая вопит — а я двенадцать!



Фото: Соцсети

Кто тут победил, я не знаю.

Другие же насмотрятся на «красивую жизнь» в картинках и тоже хотят в отпуск подальше, потому что стремятся сделать и свою жизнь яркой.

Так я считала до недавнего времени. Пока на днях не поговорила с подругой, обсуждая совместную поездку на пару дней, чтобы развеяться.

Одна её фраза заставила меня задуматься. Она хочет поехать, потому что…

Вот тут, после её объяснения, меня и накрыло: она хочет в отпуск, потому что достало дома готовить, убираться, быть хозяйкой.

Шведский стол с утра. Кафе, ресторанчики. Принесут, уберут, накормят и её, и семью.

Я-то думала, что люди поддаются навязанным стереотипам, что за лето нужно совершить десять поездок ради престижа. Или хотя бы один раз, чтобы гордо сказать: я тоже была летом в Турции.

Но всё оказалось проще — отпуск нужен, чтобы не варить борщ дома. Чтобы просто лечь и не заниматься хозяйством.

Почему меня это так удивило? Я, наверное, опережаю прогресс, но сама отношусь к домашней готовке, как к хобби.

В том плане, что хочу — готовлю, но вообще не хочу обычно. И это можно не делать, потому что что на дворе 2022 год уже!

Вот мой любимый Grow Food позволяет собрать любое меню на выбор. Кому что нравится — выбор блюд огромный.

Привезут. Вкусно. Полезно. Точно рассчитано по калориям — именно столько, сколько нужно тебе.

Ехать в отпуск, чтобы там не готовить и есть в ресторане? Ждать поездку, чтобы отдохнуть от опостылевшей кухни?

По-моему, это глупо, когда проблема решается на раз-два и дома.

У вас будет время на себя любимую, вместо того, чтобы торчать на кухне. Да и по деньгам, я уже пару раз давала расчёт — заказывать в Grow Food не дороже, чем покупать продукты в магазине, торчать в пробках, тратить часы у плиты.

Grow Food — это время. Есть время для себя. Есть время для твоей жизни.

Я пытаюсь донести до вас, мои дорогие, одну простую мысль тут: жизнь — это не только месяц отпуска, а остальные — наказание без греха в раздумьях, что приготовить.

Мы живём не в Средневековье, у нас есть такие возможности, чтобы быть счастливым человеком весь год, а не только в поездке.

От всего сердца рекомендую изменить вам взгляд на привычные вещи. Приготовление пищи может быть хобби, развлечением, но не ежедневной каторгой.

Если вы чувствуете, что вам опостылела кухня, не ждите путешествия к морю в отель «всё включено», а попробуйте выбрать меню на недельку и заказать его в Grow Food.

А теперь честно скажите: почему вас больше всего тянет в отпуск?

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