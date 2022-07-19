Зачем тебе в отпуск? – Личное мнение
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Откровенно скажу, не возражаете? Когда я смотрю, как некоторые соревнуются, кто чаще слетает в отпуск, меня разбирает смех.
Ну, в самом деле, выглядит, как спортивное состязание. Я семь раз была в путешествии этим летом, а другая вопит — а я двенадцать!
Фото: Соцсети
Кто тут победил, я не знаю.
Другие же насмотрятся на «красивую жизнь» в картинках и тоже хотят в отпуск подальше, потому что стремятся сделать и свою жизнь яркой.
Так я считала до недавнего времени. Пока на днях не поговорила с подругой, обсуждая совместную поездку на пару дней, чтобы развеяться.
Одна её фраза заставила меня задуматься. Она хочет поехать, потому что…
Вот тут, после её объяснения, меня и накрыло: она хочет в отпуск, потому что достало дома готовить, убираться, быть хозяйкой.
Шведский стол с утра. Кафе, ресторанчики. Принесут, уберут, накормят и её, и семью.
Я-то думала, что люди поддаются навязанным стереотипам, что за лето нужно совершить десять поездок ради престижа. Или хотя бы один раз, чтобы гордо сказать: я тоже была летом в Турции.
Но всё оказалось проще — отпуск нужен, чтобы не варить борщ дома. Чтобы просто лечь и не заниматься хозяйством.
Почему меня это так удивило? Я, наверное, опережаю прогресс, но сама отношусь к домашней готовке, как к хобби.
В том плане, что хочу — готовлю, но вообще не хочу обычно. И это можно не делать, потому что что на дворе 2022 год уже!
Вот мой любимый Grow Food позволяет собрать любое меню на выбор. Кому что нравится — выбор блюд огромный.
Привезут. Вкусно. Полезно. Точно рассчитано по калориям — именно столько, сколько нужно тебе.
Ехать в отпуск, чтобы там не готовить и есть в ресторане? Ждать поездку, чтобы отдохнуть от опостылевшей кухни?
По-моему, это глупо, когда проблема решается на раз-два и дома.
У вас будет время на себя любимую, вместо того, чтобы торчать на кухне. Да и по деньгам, я уже пару раз давала расчёт — заказывать в Grow Food не дороже, чем покупать продукты в магазине, торчать в пробках, тратить часы у плиты.
Grow Food — это время. Есть время для себя. Есть время для твоей жизни.
Я пытаюсь донести до вас, мои дорогие, одну простую мысль тут: жизнь — это не только месяц отпуска, а остальные — наказание без греха в раздумьях, что приготовить.
Мы живём не в Средневековье, у нас есть такие возможности, чтобы быть счастливым человеком весь год, а не только в поездке.
От всего сердца рекомендую изменить вам взгляд на привычные вещи. Приготовление пищи может быть хобби, развлечением, но не ежедневной каторгой.
Если вы чувствуете, что вам опостылела кухня, не ждите путешествия к морю в отель «всё включено», а попробуйте выбрать меню на недельку и заказать его в Grow Food.
А теперь честно скажите: почему вас больше всего тянет в отпуск?
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Источник: Лена Миро
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