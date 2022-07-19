 

Мнение: Про Шахиды

19.07.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин в Тегеране, предположительно, окончательно договорится о покупке 300 иранских беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. Лиха беда начало, нам скоро предстоит покупать вообще все, что сложнее штык-ножа к автомату Калашникова, так как такими темпами и автомат Калашникова, глядишь, придется где-то подыскивать. Конечно, среди партнеров, которые еще согласятся вообще что-либо продавать.

Интересный вопрос, кстати: а будут ли иранские «Шахиды» работать только в интересах российской армии? Что мешает им сбрасывать на иранский адрес всю информацию, которую они будут считывать в ходе работы на русского дядю? Закладки сегодня – это вообще почти что стандартная комплектация любой микроволновки, которая по любому случаю лезет в интернет и сбрасывает производителю целые пакеты информации.

Читал про какую-то историю, как американская армия закупила обычные фитнес-браслеты для нескольких военных баз, и в итоге полный комплект всех данных, собираемых с этих браслетов, умыкнули некие хакеры. С умыслом или побаловаться – неважно. А тут не браслеты, а вещь посерьезнее будет.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.22 / Для свежего цвета лица и хорошего кровообращения учимся делать дома паровые ванночки

07.05.22 / Ведем здоровый образ жизни вместе с питомцем: чему собака может научить хозяина

06.06.21 / Объем и здоровье волос: какие вещества необходимы для роскошной шевелюры

17.02.21 / Алексей Чадов с сыном, Мария Кожевникова с детьми и другие гости премьеры фильма “Конек-Горбунок”

03.11.20 / Sanofi убивает. Снова.

17.05.21 / В Великобритании возмущены процедурой оглашения завещания принца Филиппа

01.06.22 / C 8:00 до 19:30 – Московское метро перешло на летний режим работы

17.03.22 / На спорте: девушка Леонардо Ди Каприо Камила Морроне стала лицом новой коллекции Loewe

22.12.21 / Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

12.02.22 / Мнение: Кто дал Камиле Валиевой запрещенный триметазидин?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика