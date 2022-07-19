Мнение: Про Шахиды

Путин в Тегеране, предположительно, окончательно договорится о покупке 300 иранских беспилотников Shahed-191 и Shahed-129. Лиха беда начало, нам скоро предстоит покупать вообще все, что сложнее штык-ножа к автомату Калашникова, так как такими темпами и автомат Калашникова, глядишь, придется где-то подыскивать. Конечно, среди партнеров, которые еще согласятся вообще что-либо продавать.

Интересный вопрос, кстати: а будут ли иранские «Шахиды» работать только в интересах российской армии? Что мешает им сбрасывать на иранский адрес всю информацию, которую они будут считывать в ходе работы на русского дядю? Закладки сегодня – это вообще почти что стандартная комплектация любой микроволновки, которая по любому случаю лезет в интернет и сбрасывает производителю целые пакеты информации.

Читал про какую-то историю, как американская армия закупила обычные фитнес-браслеты для нескольких военных баз, и в итоге полный комплект всех данных, собираемых с этих браслетов, умыкнули некие хакеры. С умыслом или побаловаться – неважно. А тут не браслеты, а вещь посерьезнее будет.

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