 

Юрист разъяснил тонкости изменений регистрации недвижимости в Росреестре

19.07.2022, 13:20, Новости дня
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Правила регистрации недвижимости в Росеестре поменялись с 29 июня 2022 года, изменилась регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения, рассказал частнопрактикующий юрист Михаил Рябых.

«Теперь проведенная государственная регистрация удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Проблема нововведения заключается в том, что при продаже квартиры покупатель на 100% не может быть уверен, на каких условиях данная квартира была куплена продавцом. Продавец может исказить в договоре сведения о цене, за которую приобретал квартиру, и передать его покупателю», – рассказал юрист в беседе с «Газета.Ru».

Он пояснил, что занижение цены – частое явление, это применяется для того, чтобы подоходный налог был меньше. При этом рискует покупатель, в случае процедуры банкротства продавца сделка по приобретению квартиры может быть признана ничтожной, и владелец только что купленного жилья может его лишиться.

«Рекомендация для покупателя заключается в следующем: требуйте, чтобы продавец передавал копию договора, полученного в Росреестре. Росреестр по требованию собственника обязан выдать заверенную регистратором копию договора. Конечно, данная процедура увеличивает срок заключения договора, но зато обезопасит покупателя», – заключил Рябых.

В 2021 году Росреестр предложил проект закона, согласно которому на смену бумажному документообороту с многофункциональными центрами придет электронный.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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