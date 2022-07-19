 

Кремль анонсировал визит Путина на военно-морской парад в Петербурге

19.07.2022, 13:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин 31 июля планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

По его слова, Путин 20 июля в режиме видеоконференции пообщается с участниками международного детского центра «Артек».

«С Крымом президент будет общаться завтра. Завтра утром – он вернется ночью, под утро, из Тегерана – по видеосвязи пообщается с «Артеком». Там будут ребята – финалисты конкурса «Большая перемена», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли у главы государства поездка в Крым, Песков сказал, что в «ближней перспективе ничего не видится в графике, а там видно будет, но пока ничего конкретного нет».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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