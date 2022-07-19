Мнение: Может ли коммунист делать бытовки?

Российская молодёжь считает, что первые деньги надо начинать зарабатывать в 15-18 лет, а до 20 лет надо уже съезжать от родителей (ссылка). Слава капитализму, сейчас это несложно — прописка стала формальностью, аренда жилья легальна, а двух зарплат молодой пары вполне хватает на жизнь.

На этом фоне меня удивляет беспомощность коммунистов. Они в массе своей работают «на дядю», который эксплуатирует их в хвост, и в гриву, а также отбирает у них всю прибавочную стоимость. Обычно коммунисты жалуются, что без буржуев им никак, что сами они беспомощны, но я, кажется, нашёл для «людей труда» прямо-таки эталонное поле для применения сил.

Вы все знаете, что такое бытовка. Это маленький передвижной домик в форме параллелепипеда, вот как на картинке к посту. В бытовках переодеваются строители, бытовки ставят как временное жильё дачники, иногда в бытовках даже открывают небольшие офисы. Спрос на бытовки огромен по всей стране, так что товарищи коммунисты вполне могли бы положить буржуям-кровососам заявления на стол, сколотиться в артель и заняться реальным делом, производством вот этих самых бытовок.

Лично я вижу тут сплошные плюсы и почти никаких минусов. Судите сами:

1. Начальный капитал не нужен. В простейшем случае бытовки делаются на открытой площадке, из деревянных досок и брусьев, при помощи пилы и молотка. Арендовать площадку в промзоне можно за копейки, инструмент принести хоть из дома. На первое время хватит с лихвой.

2. Сейчас в среде коммунистов большой перекос — на одного коммуниста с молотком приходится тысяча блогеров и сотня журналистов. Коммунистическая артель станет большим событием, встряхнёт левацкое болото. Сейчас-то ничего подобного нет, так что левакам остаётся только краснеть, когда им показывают томик Чернышевского и спрашивают про реальные дела. Когда же коммунистическая артель (первая в России, не считая сект) начнёт работать, каждый красный блогер сочтёт за честь сделать о ней репортаж. Поэтому тратиться на рекламу не придётся — успевай только ездить за досками да заколачивать гвозди.

3. Рейдеры будут обходить артель стороной. Во-первых, я не могу представить себе рейдера с минимальным самоуважением, который попытается захватить артель по производству бытовок. Во-вторых, даже если такой чудак и найдётся, полчища красных агитаторов поднимут такой шум, направят на площадку столько прожекторов, что захватчикам придётся немедленно ретироваться.

4. Проблем с кадрами не будет. Известно, что коммуниста хлебом не корми, дай только поработать руками. А тут живое дело, производство — это вам не скобочки под лупой разглядывать, настоящий труд.

5. По той же причине не будет проблем с качеством. Без буржуя, заставляющего работать плохо, коммунисты сделают бытовки на совесть, в таких бытовках можно будет хоть от ядерного взрыва укрываться. Когда я учился в школе, в 1980-е, даже поговорка была: «советское — значит отличное».

6. Капиталисты забирают прибавочную стоимость себе, чтобы тратить её на продажных женщин, яхты и кокаин. Красная артель будет распределять прибавочную стоимость на повышение зарплат и на инвестиции в производство — покупку новых инструментов, строительство цеха.

Конечно же, с такими сильными картами на руках артель обречена на процветание. Судите сами, её бытовки будут качественными и дешёвыми, при этом вот прямо со старта у артели будет целая тетрадка с заказами от других коммунистов…

Возможно, вам интересно, почему я, капиталист, даю советы своим идеологическим противникам. Главных причин три.

Во-первых, я люблю интересные эксперименты, а сторонники левых идей, собравшись вместе, смогут дать фору любому Дому-2.

Во-вторых, будучи буржуем со стажем, я знаю, что вся эта затея с артелью провалится, ибо коммунизм нежизнеспособен. Товарищи будут отлынивать от работы, воровать, халтурить, проводить бесконечные совещания и искать врагов народа в своих рядах. Если им и удастся сделать хотя бы одну бытовку, это будет кривая собачья конура, которая развалится прямо в кузове грузовика, не доехав даже до участка заказчика.

В-третьих, когда затея с артелью провалится, общество станет немного более здоровым. Одни участники эксперимента скорректируют свои взгляды на жизнь, охладеют к левым идеям и начнут ценить тяжёлый труд капиталистов. Другие, лучшие из коллектива, сами станут капиталистами. Они откроют новый бизнес, — не обязательно с бытовками, — и будут вести его уже без советов Карла Маркса, по здоровым капиталистическим принципам.