 

“Вектор” полностью обеспечит Россию системами для тестирования на оспу обезьян

19.07.2022, 12:55, Разное
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора “ВЕКТОР” при необходимости может быстро увеличить производство тест-систем для выявления случаев заболевания обезьяньей оспой, рассказал журналистам во вторник главный научный сотрудник отдела геномных исследований “ВЕКТОРА” Сергей Щелкунов.
Роспотребнадзор ранее сообщал, что “Вектор” быстро выпустил тест-системы для выявления случаев заболевания. Тестирование доступно в России.

Шелкунов заявил, что “вся система создана с использованием отечественных химических компонентов, и что благодаря отработке технологии создания и производства таких тест-систем во время последней эпидемии ковида, мы сейчас можем сказать, что при необходимости в ГНЦ “Вектор” производство легко масштабируется, и она может быть распространена в любые диагностические лаборатории, которые в ней нуждаются”.

Тест на обезьянью оспу имеется в достаточном количестве в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны. Это позволяет проводить тестирование во всех регионах и обеспечить охват населения.

Данная тест-система была создана на основе существующей мультиплексной тест-системы, позволяющей анализировать ортопоксвирусы во всех патогенных для человека формах, включая вирус оспы обезьян, коровьей оспы, оспенной вакцины и оспы обезьян. Специалист пояснил, что это упрощенная ПЦР в реальном времени.



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