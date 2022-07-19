 

Страны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти, заявляет Министерство иностранных дел

19.07.2022, 12:55, Разное
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Михаил Богданов (специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, Африке и заместитель министра иностранных дел) заявил, что изменения в добыче нефти обсуждаются в ОПЕК+, а не между США или арабскими странами.
Амос Хохштейн, советник Госдепартамента по энергетической безопасности, ранее заявил, что США считают, что у стран ОПЕК есть возможность повысить добычу нефти. Он ожидает, что они предпримут дальнейшие шаги в этом направлении в течение следующих нескольких недель.

“Будет встреча. Будет встреча…”. На вопрос, возможен ли пересмотр уровня добычи после визита Джо Байдена, президента США, он ответил, что это законы рынка и они обсуждаются в ОПЕК+.



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