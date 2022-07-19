Страны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти, заявляет Министерство иностранных дел

Михаил Богданов (специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, Африке и заместитель министра иностранных дел) заявил, что изменения в добыче нефти обсуждаются в ОПЕК+, а не между США или арабскими странами.

Амос Хохштейн, советник Госдепартамента по энергетической безопасности, ранее заявил, что США считают, что у стран ОПЕК есть возможность повысить добычу нефти. Он ожидает, что они предпримут дальнейшие шаги в этом направлении в течение следующих нескольких недель.

“Будет встреча. Будет встреча…”. На вопрос, возможен ли пересмотр уровня добычи после визита Джо Байдена, президента США, он ответил, что это законы рынка и они обсуждаются в ОПЕК+.