Вероника Степанова заявила о нетрадиционной ориентации Максима Галкина

Психолог Вероника Степанова выпустила очередное видео на своём YouTube-канале. После разбора личности Максима Галкина она пришла к выводу, что артист может быть представителем ЛГБТ.

Вероника Степанова прокомментировала высказывание журналистки Маргариты Симонян, которая, в свою очередь, на одном из федеральных каналов заявила, что Максим Галкин относится к представителям нетрадиционной ориентации. Его брак с Аллой Пугачёвой – это лишь прикрытие. Психолог согласилась с тем, что скорее всего Примадонну он использовал в корыстных целях и 100% относятся к представителям ЛГБТ.

В качестве доказательства Вероника Степанова предложила подписчикам пересмотреть интервью юмориста с Ириной Шахман. После вопроса об ориентации артист не только смутился, но и начал врать. Об этом свидетельствует язык его тела. Расширенное зрачки, испуганное лицо, а также не характерная мимика говорит о том, что сексуальных отношений между ним и Аллой Пугачёвой нет. Знаменитость с Примадонной связывает только дружба. Он живёт с ней для прикрытия своей ориентации и видит в певице исключительно собственную мать.

Кроме того, психолог убеждена, что Максим Галкин является очень расчётным человеком. Он прекрасно понимает, что благодаря популярности своей супруги может построить успешную карьеру, а также регулярно привлекать к себе внимание деталями из личной жизни.