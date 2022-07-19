Заставляют подписывать бумаги: Обманутые дольщики судятся с недобросовестным застройщиком в Мытищах

В Мытищах разгорелся скандал между дольщиками, которые не получили ключи от своих квартир в срок и фактически оказались обманутыми, и застройщиком “Лидер Парк”. Речь идет о новом ЖК “Лидер Парк” на пр-те Астрахова в подмосковных Мытищах.

После серии жалоб застройщик жилого комплекса сменился и превратился в ООО “Фагат”, что фактически только затормозило процесс, а на деле оказалось фиктивной игрой с документами, так как поменялось только название всей “эпопеи”. Между тем дольщикам прозрачно намекнули на то, что никаких компенсаций они якобы могут вообще не получить.

Собственники квартир массово жаловались на то, что застройщик не сдал дома в срок. На встрече с представителем застройщика людям пообещали, что ключи им вручат до 30 июня 2022 года, однако этого так и не произошло.

По словам собственников жилых помещений, теперь застройщик заставляет их подписывать некие дополнительные соглашения, которые фактически развяжут руки недобросовестному застройщику и только отодвинут срок сдачи домов еще дальше. Сам же застройщик ссылается на некие отделочные работы, которые якобы затянулись. Однако судя по фото с места стройки, в ЖК не готово еще много, в том числе двор, который сейчас напоминает скорее кучу бетона и стройматериалов.

Дольщики обратились в администрацию города Мытищи, к президенту России Владимиру Путину, в прокуратуру и в суд. По результатам обращений граждан прокурору по Московской области было поручено организовать проверку.

По данным Главного управления государственного строительного надзора по Московской области, до застройщика ЖК “Лидер Парк” доведена информация о недопустимости принуждения дольщиков к подписанию дополнительных соглашений при передаче квартир. Как отметил начальник управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства Д. В. Колесник, застройщику не раз выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако пока дело стоит на месте.

Теперь застройщик ЖК “Лидер Парк” теоретически планирует передать все квартиры собственникам до 30 сентября 2022 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание уже начатому строительству и проследить, чтобы оно было завершено. Глава государства призвал не допустить появления новых обманутых дольщиков.