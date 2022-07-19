 

Центр “Моя карьера” откроет творческую мастерскую для мам

19.07.2022, 12:50, Разное
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Творческая мастерская поможет освоить навыки создания авторских игрушек. Это особенно актуально для женщин, которые находятся в декретном отпуске, но хотят получать дополнительный доход.

Эксперты расскажут о реализации творческих идей, открытии собственного бренда, работе с интернет-площадками и поиске покупателей. Мамы узнают о способах рекламы в социальных сетях, совершении первых продаж. После окончания занятий участницы будут обладать навыками, чтобы открыть свое прибыльное дело.

Мастерская начнет работать 26 июля в 10:00 в центре занятости “Моя карьера” по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Необходимо пройти регистрацию.

Научиться зарабатывать на своем хобби можно и центре “Моя работа” на улице Шаболовка. Представленная там экосистема “Самозанятость в руки” дает возможность научиться использовать современные инструменты для продвижения услуг и поиска заказов, получить поддержку специалистов на всех этапах, пройти отборы с приглашенными работодателями.

За последние два с половиной года московская служба занятости помогла найти работу 30 тысячам мам. Для них доступны карьерные консультации, тренинги, бесплатное профессиональное обучение.

Специалисты карьерных центров помогают сориентироваться в актуальных трендах, разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий, составляют привлекательное резюме. Мамам предлагают наиболее подходящие варианты трудоустройства и организуют собеседование с работодателями.



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