“Никогда не ставлю песни на кон, но в успехе этой песни я был уверен”: Григорий Лепс назвал свой главный хит и признался, что хотел бы купить хит Шатунова

Певец Григорий Лепс выпустил большое количество хитов. Однако сам он считает, что своим успехом обязан единственной композиции. Интуиция подсказала артисту, что именно эта песня «выстрелит» – в итоге так и получилось.

Выгодная инвестиция

Лепс признается, что очень тяжело сразу понять и прочувствовать, какой трек обретет популярность, понравится широкой аудитории. «Я стану водопадом», «Я счастливый», «Самый лучший день» – те композиции, в успехе которых музыкант изначально сомневался, хотя они лично ему и нравились.

Но, услышав песню «Рюмка водки», артист понял: это то, что он так долго искал. Уже готовый крутой хит, который взорвет мир шоу-бизнеса. Данный трек написал исполнитель шансона, выступающий под псевдонимом Жека. Он согласился продать Лепсу эту песню за полтысячи долларов. В результате переговоров сошлись на сумме в 300 долларов.

Эту песню Лепс считает своей самой выгодной инвестицией, ведь она заработал на ней порядка 50 миллионов долларов. Из всего репертуара данный трек является единственным, в котором музыкант был уверен на все сто процентов изначально.

Планы продюсера

Лепс не скрывает, что сам песни не пишет: он их покупает, причем с передачей авторских прав. Сейчас артист задумался над тем, что было бы неплохо инвестировать средства в покупку треков группы «Ласковый май». Ведь «Белые розы» – это уже народный хит, на котором можно заработать немало денег. Лепс изъявил желание выкупить права на данную композицию.

Если удастся осуществить задуманное, то Лепс не планирует перепевать этот хит сам. Он считает, что как-то глупо подражать Юрию Шатунову. Лепсу бы хотелось купить права на трек и дождаться появления какого-нибудь молодого певца, который вдохнет в композицию новую жизнь.

Напомним, что Лепс не только певец. Он также занимается продюсированием — у него есть свой центр по раскрутке молодых талантов.