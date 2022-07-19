Мнение: Спецоперация и арестанты

Кто-нибудь может обьяснить, зачем в интернете разгоняется фейк, что в колониях и тюрьмах России ведется работа по вербовке уголовников для участия в спецоперации России на Украине?

Зачем кого-то вербовать, если в колониях и тюрьмах и без вербовки полно арестантов, которые сами пишут письма президенту России с просьбами заменить им отбывание срока на участие в боевых действиях?

К примеру, в ИК-9, что находится в городе Дзержинске Нижегородской области, отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и военннослужащие. (Среди них, к слову, и Кирилл Черкалин, бывший подполковник ФСБ, у которого в ходе обысков были обнаружены 12 миллиардов рублей (в рублевом эквивалента) и который сейчас находится именно в ИК-9).

Еще в марте несколько десятков арестантов из ИК-9 написали письмо президенту России:

«…. Сегодня, когда наша страна столкнулась лицом к лицу с врагом в лице призрака фашизма и неприкрытой агрессией стран западной коалиции, пытающихся заработать на кровопролитной трагедии наших граждан и братского народа, считаем своим долгом встать на защиту Родины, своих семей, граждан нашей Великой страны и соотечественников из дружественных государств.

…. Мы, являясь ветеранами боевых действий, имея колоссальный опыт, специальные знания и навыки по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, сегодня как никогда можем быть максимально полезны в вопросах защиты интересов Родины от прямой вооружённой агрессии со стороны наёмников преступных властей иных государств и международных террористов.

Просим Вас в кратчайшие сроки рассмотреть наше обращение по возможной реабилитации нас и возвращению к месту службы для выполнения любых поставленных Вами задач по защите нашей Родины».



Отсюда

Но никого из арестантов, отбывающих наказание в ИК-9, на Украину так и не отправили.

Вот мне и не понятно, зачем вербовать на спецоперацию уголовников, не имеющих опыта боеых действий, когда есть уголовники с опытом и которые сами рвутся на спецоперацию?

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