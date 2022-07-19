Мнение: О массовых изменах среди «силовиков»… Началось?

Давняя-давняя истина с грохотом подтверждается снова и снова. Предают только свои. ©

Причём самые-самые «свои». Те, с кем и пуд соли съеден, и танкер спирта выпит, и столько шахер-махер «схем» прокручено ещё со времён оных, чуть ли не с кооператива…

Но вот поди ж ты, как прилагаемые обстоятельства меняют и ломают самых доверенных и проверенных в окружении президента! Так, что тех в итоге ловят «на измене»…

Но, положа руку на сердце, печень и почки, — а могло ли быть иначе?

Продолжает раскручиваться #история в связи с внезапным увольнением двух весьма влиятельных руководителей силовых структур Украины — генпрокурора Ирины Венедиктовой, которую сменил её собственный заместитель Алексей Симоненко, и главы СБУ Ивана Баканова, временно заменённого на первого зама Василия Малюка. Причём второй из отставленных едва ли не друг детства нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Но именно его отстранили от должности по «дискредитирующей» статье 45 Дисциплинарного устава ВСУ, которая предусматривает ненадлежащее исполнение обязанностей или их неисполнение, способное повлечь за собой гибель людей или иные тяжёлые последствия.

Естественно, такие кадровые перемены в ситуации, когда нормальные люди «коней на переправе не меняют», не могли не породить сонма версий. Самая экзотическая из которых заключалась в том, что СБУ полностью контролировалась британской MI6, тогда как ВСУ находились под управлением спецслужб США, и ввиду отставки Бориса Джонсона — а фаворитом на пост главы правительства Её Величества внезапно оказался договороспособный ставленник Сити, министр финансов Риши Сунак, — американцы решили на всякий случай заранее «подгрести» всё под себя. Чтобы не допустить, так сказать, никаких колебаний в генеральной линии.

Сторонники альтернативной теории заговора выдвигают гипотезу, что за всеми перестановками стои́т воля «серого кардинала» Украины, главы президентского офиса Андрея Ермака. Которого, что интересно, и год назад, и совсем недавно публично обвиняли в «работе на Россию». Но в итоге за измены в пользу Москвы отстранили от должности двух силовиков. Якобы сотни подчинённых Баканова и Венедиктовой присягнули на верность Путину.

Более того, Владимир Зеленский анонсировал вчера вечером «кадровую ревизию» в СБУ. По его словам, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. «Разный уровень [увольняемых], разные направления, но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — подчеркнул он. И, в общем-то, понятно, что это лишь верхушка айсберга, так как едва ли глава государства будет заниматься увольнениями простых оперо́в «с земли». А значит, «зачистка» будет ещё более масштабной.

И это уже не может не наводить на мысли. Ибо от всей этой истории сильно попахивает… чем-то вроде за́говора. Иначе какой смысл увольнять прямо сейчас ту, в чьём ведении сотни громких расследований по «военным преступлениям», и того, кто вообще денно и нощно бдит, вычищая «измену и крамолу»? Не похоже ли это на срыв Операции «Валькирия» на украинский манер? Та ведь тоже пришлась на вторую декаду июля…

Или же это удавшийся заговор ФСБ-СВР-ГРУ и «агентов влияния» по расколу киевского истеблишмента, по внесению сумятицы и смуты в правящую украинскую элиту?

Короче, «зрада» або «перемога»?

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