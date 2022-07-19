Мнение: Интегральный показатель

В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – сказал он в эфире телемарафона.

Спец-операция идет по плану©. Вначале ВСУ на практике обучились работе с комплексами, теперь они получают (а Данилов прямо говорит – «начали получать») более серьезные боеприпасы к ним.

Современное оружие – оно не про «стрелять», оно про взаимодействие разнородных систем в режиме реального времени. Это сетецентрическая концепция ведения боевых действий, где разные военные структуры находятся в постоянном непрерывном информационном взаимодействии и выполняют как собственные задачи, так и задачи в интересах других структур-узлов сетецентрической «решетки».

Именно этому ВСУ сейчас обучаются на поле боя, и раз они начинают получать более серьезные боеприпасы, значит, их кураторы приняли зачет по предыдущему этапу обучения.

Воюют не люди, воюют организационные структуры, ресурсы и технологии. Оргструктура – это всегда про управление. Управление – это всегда обмен информацией. У кого информационные каналы «толще», у кого скорость прохождения информации быстрее, тот и более структурно обеспечен. А значит – имеет преимущество.

В конечном итоге побеждает тот, у кого интегральный показатель качества структур, продвинутости технологий и объема ресурсов выше, чем у противника. Российская армия в этом показателе пока имеет преимущество за счет большего ресурса. Структурное обеспечение и технологии постепенно становятся преимуществом украинской армии.

В конце концов, истощение ресурса (а он не бесконечен) качнет весы в другую сторону. Чем для Кремля и опасен затяжной конфликт. И почему сейчас снова и снова раздаются предложения заканчивать воевать и приступать к переговорам – они еще возможны на условиях Кремля. Или по крайней мере с их учетом. И именно поэтому Киев и стоящие за ним европейские и западные «ястребы» на переговоры идти не хотят, так как чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более уверенными станут их позиции на переговорах.

И, конечно, единственным условием для такого сюжета является помощь Запада. Именно поэтому Кремль делает всё, чтобы расколоть противостоящую ему «коалицию сорока». В частности, через газовый шантаж «старой Европы», которая, конечно, совершила стратегический просчет при предыдущих руководителях Германии, насмерть привязавших свою экономику к российским углеводородам. Именно поэтому сегодня Германия (и целый ряд стран, запитанных газом через нее) критически уязвимы для такого шантажа. Но времени не так уж и много – поэтому в Кремле пытаются использовать его, чтобы «додавить» немцев, расколов западную коалицию и вынудив её резко снизить объемы помощи Украине.

Пожалуй, что это и есть ключевой вопрос всей дипломатической подковерной борьбы, которая идет сейчас параллельно боевым действиям.

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