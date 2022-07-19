 

Футболист Гаджиев задержан в Москве по делу о мошенничестве

19.07.2022, 11:59, Новости дня
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В столице задержали подозреваемого в мошенничестве футболиста Махача Гаджиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером на Тверской улице в районе дома №3 полицейские остановили Махача Гаджиева для проверки документов. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске с конца декабря 2021 года по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что спортсмен задержан, решается вопрос о его транспортировке в Махачкалу.

Гаджиев играл за клубы «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Анжи» и другие. В 2017 году его осудили на два года лишения свободы условно по статье о мошенничестве.

В мае источник сообщал, что бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве у подростка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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