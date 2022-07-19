Одобрение экономической политики Байдена обновило антирекорд

Всего 30% американцев одобряют экономическую политику президента Джо Байдена — худший показатель среди трёх последних лидеров США, представляет CNBC результаты собственного опроса. Среди участников 57% недовольны тем, как глава государства управляет страной, а 51% считает, что его попытки бороться с инфляцией ни к чему не приводят.



AP

Рейтинг одобрения Джо Байдена и его экономической политики достиг рекордно низкого уровня за время его президентства и провалился ниже, чем у двух его предшественников, пишет CNBC по итогам опроса, в котором с 7 по 10 июля приняло участие 800 человек по всей Америке.

Как рассказывает телеканал, «американцы раздавлены растущими ценами», и рейтинг одобрения экономической политики Байдена составил всего 30% — на пять пунктов меньше, чем в предыдущем опросе в апреле. Для сравнения, аналогичные показатели Дональда Трампа и Барака Обамы не опускались ниже 41% и 37% соответственно. При этом экономические действия действующего президента поддерживают всего 6% республиканцев, 25% независимых избирателей и 58% демократов — что «очень мало для его собственной партии», отмечается в статье.

Общий рейтинг одобрения президентства Байдена составил 36% — на один пункт ниже, чем худший показатель Трампа. Среди участников опроса 57% недовольны тем, как Байден управляет страной: так, 51% считает, что попытки президента бороться с инфляцией ни к чему не приводят, а 30% думают, что на самом деле они только вредят. Лишь 12% верят, что действия президента помогают экономике.

Рейтинги главы государства падают на фоне худших экономических прогнозов, которые CNBC зарегистрировал за всю 15-летнюю историю своего опроса. 52% опрошенных считают, что в следующем году экономическая ситуация продолжит ухудшаться, и лишь 22% надеются на улучшение. Более 60% ожидают в следующем году рецессию, а ещё 6% утверждают, что она уже наступила. Ранее такие цифры были характерны только во время реальной рецессии.

Как показал опрос, население США больше всего беспокоит инфляция — за неё проголосовали в два раза больше человек, чем за вопрос с абортами, который впервые появился среди вариантов ответа. Далее идут преступность, иммиграция, безопасность на границах, трудоустройство и изменения климата. Коронавирус, который возглавлял список последние пару лет, теперь расположился на нижней строчке в списке проблем.

Американцы используют различные способы связать концы с концами на фоне высокой инфляции, указывает телеканал. Около 65% заявили, что сокращают расходы на развлечения — например, походы по ресторанам, в кино или на концерты. Среди участников опроса 61% признались, что меньше ездят на машине, а 54% — что сократили число путешествий. Более 40% меньше тратят на продовольствие, треть чаще использует кредитные карты, при этом 47% опрошенных прибегают по крайней мере к четырём из перечисленных способов.

На приближающихся выборах в конгресс республиканцы могут рассчитывать на поддержку своей позиции по финансовым вопросам, однако другие проблемы — например, изменение климата или аборты, — могут дать фору демократам. В целом американцы отдают предпочтение республиканцам в соотношении 44% против 42%, притом что в прошлом опросе разрыв между партиями 10 пунктов. Проводящие опрос специалисты предполагают, что сокращение разрыва можно частично объяснить вопросом об абортах, однако они не уверены, что он значительно повлияет на исход выборов, пишет CNBC.