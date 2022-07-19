 

Яркие фрукты и овощи помогают предотвратить деменцию и проблемы со зрением у женщин

19.07.2022, 11:45, Разное
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Новое исследование исследователей из Университета Джорджии предполагает, что здоровье пожилых женщин может быть улучшено за счет диеты, богатой пигментированными каротиноидами, которые содержатся в ямсе, капусте, шпинате, арбузе, болгарском перце, помидорах, апельсинах и моркови. Эти яркие фрукты и овощи особенно важны для предотвращения потери зрения и когнитивных функций. Исследователи доказали, что диетическое потребление пигментированных каротиноидов действует в том числе как антиоксидант. 

В работе подробно описаны несколько дегенеративных состояний, от аутоиммунных заболеваний до деменции, которые, даже с учетом различий в продолжительности жизни, у женщин возникают гораздо чаще, чем у мужчин. «Если взять все аутоиммунные заболевания вместе взятые, то страдающих от них женщин будет почти 80%. Таким образом, из-за этой уязвимости, напрямую связанной с биологией, женщины нуждаются в дополнительной профилактической помощи», — сказал автор исследования Билли Р. Хаммонд, профессор Университета Джорджии Франклина.

Например, из всех существующих случаев дегенерации желтого пятна и деменции в мире две трети приходится на женщин. Эти  заболевания, от которых женщины страдают годами, лучше всего поддаются профилактике с помощью изменения образа жизни, отмечают ученые. 



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