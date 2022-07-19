 

Гости Москвы не смогут посетить Мавзолей Ленина 23 июля

19.07.2022, 11:32, Разное
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Посетителям не будет разрешено посещать Мавзолей Ленина и Некрополь у Кремлевской стены 23 июля в связи с подготовкой и проведением церемоний выпуска офицеров из Училища Министерства обороны РФ, говорится в сообщении Федеральной службы охраны России.
Согласно сообщению, “в связи с подготовкой торжественных мероприятий на Красной площади по случаю выпуска офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова и Ленина и Краснознаменного училища имени Октябрьской революции Министерства обороны Российской Федерации, 23 июля 2022 года посетители в Мавзолей Ленина или в Некрополь у Кремлевской стены допускаться не будут”.



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