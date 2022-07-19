 

Анастасиадис, президент Кипра, заболел коронавирусом

19.07.2022, 11:32, Разное
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Как пишет ТАСС, “президент республики Никос Анастасиадис был проверен на заболевание, вызванное коронавирусом, во время планового обследования”.
Согласно протоколу, глава государства будет отсутствовать на службе в течение нескольких дней.

Здоровье Анастасиадиса очень хорошее, несмотря на легкие симптомы, которые наблюдаются у Анастасиадиса.

Ранее у Роберта Хабека, вице-канцлера Германии и министра экономики и защиты климата, был диагностирован коронавирус.

Также сообщалось, что Летиция, королева-консорт Испании, была инфицирована COVID-19.



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