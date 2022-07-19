Анастасиадис, президент Кипра, заболел коронавирусом

Как пишет ТАСС, “президент республики Никос Анастасиадис был проверен на заболевание, вызванное коронавирусом, во время планового обследования”.

Согласно протоколу, глава государства будет отсутствовать на службе в течение нескольких дней.

Здоровье Анастасиадиса очень хорошее, несмотря на легкие симптомы, которые наблюдаются у Анастасиадиса.

Ранее у Роберта Хабека, вице-канцлера Германии и министра экономики и защиты климата, был диагностирован коронавирус.

Также сообщалось, что Летиция, королева-консорт Испании, была инфицирована COVID-19.