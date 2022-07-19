 

Реальные доходы британцев упали на беспрецедентные 2,8 процента

19.07.2022, 11:32, Разное
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Управление национальной статистики Великобритании сообщило во вторник, что реальные доходы британских граждан упали почти на 3 процента. Это самый низкий зарегистрированный уровень.
“На фоне недавнего роста инфляции реальная заработная плата падает как с премией, так и без нее… Twitter цитирует Дэвида Фримана (главу статистики труда и статистики домашних хозяйств), который заявил, что реальные зарплаты падали быстрее, чем когда-либо прежде, без учета бонусов.

Исследование показало, что с марта 2022 года по май 2022 года обычные зарплаты упали на 2,8% в реальном выражении.
Несмотря на рост общей заработной платы на 6,2% (которая включает бонусы), реальная заработная плата с поправкой на инфляцию упала до 0,9%.

Запад усилил санкции против РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Европе и США наблюдался рост цен на продукты питания и топливо из-за сбоев в цепочках поставок. Рост стоимости жизни в Великобритании отразился на миллионах семей.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень инфляции в апреле составил 9% по сравнению с 7% месяцем ранее. После роста на 1,1% в марте, потребительские цены в апреле выросли на 2,5%. По состоянию на март 1982 года уровень инфляции в Великобритании составлял 9,1%.



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