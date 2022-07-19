Чиновников будут лишать премии при выявлении на территории их района заболевших оспой обезьян

Рабочей группой депутатов Госдумы разрабатываются меры для недопущения распространения оспы обезьян.

Предложено лишать премий глав районов, на территории которых выявят заболевших, а в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации рассматриваются меры вплоть до увольнения ключевых лиц в местной администрации.

Парламентарии считают главным фактором риска беспорядочные и извращённые половые связи.

– Раньше содомиты распространяли только СПИД и сифилис, а теперь добавилась новая зараза. На федеральном уровне мы всеми силами стараемся бороться с этим бедствием, принимаем законы против пропаганды, но тут нужен комплексный подход. Каждый на своём месте, каждый на своём уровне должен сражаться за здоровье нашего общества, — рассказал один из законодателей.

По его словам, если где-то происходит вспышка оспы — это означает только, что руководители работают неудовлетворительно, причём на всех направлениях. И санитарная служба у них плохо поставлена, и карантинные мероприятия не проводятся, и тлетворное влияние Запада находит своих жертв среди населения. После первого случая чиновники будут получать выговор, после пятого могут лишиться премии, а после пятидесятого им грозит увольнение по статье.

В тексте законопроекта указаны коэффициенты, которые будут применяться к показателям заболеваемости в зависимости от размеров населенного пункта. Так, для Москвы и Санкт-Петербурга предельные числа будут увеличены в 500 раз, а для сельских чиновников даже единственный случай может стать поводом для увольнения.

—