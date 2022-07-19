 

Чиновников будут лишать премии при выявлении на территории их района заболевших оспой обезьян

19.07.2022, 11:32, Разное
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Рабочей группой депутатов Госдумы разрабатываются меры для недопущения распространения оспы обезьян.

Предложено лишать премий глав районов, на территории которых выявят заболевших, а в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации рассматриваются меры вплоть до увольнения ключевых лиц в местной администрации.

Парламентарии считают главным фактором риска беспорядочные и извращённые половые связи.

оспа обезьян– Раньше содомиты распространяли только СПИД и сифилис, а теперь добавилась новая зараза. На федеральном уровне мы всеми силами стараемся бороться с этим бедствием, принимаем законы против пропаганды, но тут нужен комплексный подход. Каждый на своём месте, каждый на своём уровне должен сражаться за здоровье нашего общества, — рассказал один из законодателей.

По его словам, если где-то происходит вспышка оспы — это означает только, что руководители работают неудовлетворительно, причём на всех направлениях. И санитарная служба у них плохо поставлена, и карантинные мероприятия не проводятся, и тлетворное влияние Запада находит своих жертв среди населения. После первого случая чиновники будут получать выговор, после пятого могут лишиться премии, а после пятидесятого им грозит увольнение по статье.

В тексте законопроекта указаны коэффициенты, которые будут применяться к показателям заболеваемости в зависимости от размеров населенного пункта. Так, для Москвы и Санкт-Петербурга предельные числа будут увеличены в 500 раз, а для сельских чиновников даже единственный случай может стать поводом для увольнения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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