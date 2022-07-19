Столичные застройщики потеряли 74 млрд

С начала года застройщики жилых комплексов в Москве заработали почти 517 млрд рублей. Относительно прошлого года объемы выручки сократились почти на 13%, или на 74 млрд рублей.

Наибольшее падение выручки зафиксировал девелопер MR Group. С начала года компания заработала 26 млрд рублей – на 18 млрд рублей меньше, чем годом ранее. На 13 млрд рублей сократилась выручка у Capital Group, почти на 12 млрд рублей – у «Центр-Инвест» и Tekta Group.

Всего в списке компаний со значительно сократившейся выручкой оказалось два десятка застройщиков. Сильнее всего пострадали компании, ориентированные на богатых покупателей. Сложная экономическая ситуация привела к значительному сокращению спроса на премиальное жилье.

Впрочем, ряду столичных игроков удалось нарастить выручку. Так, группа ПИК заработала почти 164 млрд рублей – на 50 млрд рублей больше, чем годом ранее. Выручка Level Group увеличилась почти на 12 млрд рублей, у ГК «Гранель» – на 6 млрд рублей.