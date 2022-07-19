Что включить в меню и от чего лучше отказаться: как избежать нездорового питания при приготовлении на гриле

Лето – время приготовления блюд на гриле. С помощью этого устройства можно жарить мясо, рыбу, овощи, фрукты, бутерброды, сыр и другие продукты. Но блюда, приготовленные на гриле, могут навредить здоровью. Как сделать летние пикники полезными? В этом помогут простые советы, о которых идет речь в статье.

От каких блюд стоит отказаться

Некоторые продукты можно готовить на гриле. Тем более, что этот способ кулинарной обработки позволяет им лучше раскрыть вкус и аромат. От других продуктов, напротив, следует отказаться. Их употребление навредит здоровью.

Не стоит готовить на гриле ветчину, сосиски и другие мясные изделия подобного рода.

Продукты содержат нитриты. В процессе приготовления на гриле пища нагревается до температуры 170 градусов.

Это усиливает вредное воздействие нитритов на организм.

Какие продукты рекомендуется готовить на гриле

Некоторые виды пищи сохраняют ценные свойства и хорошие вкусовые качества при таком способе термической обработки. В процессе приготовления на гриле они даже становятся лучше.

Как ни удивительно, даже гамбургеры, жаренные на решетке, получаются очень вкусными. Котлеты следует приготовить в глубокой сковородке или кастрюле. А затем обжарить их на решетке в течение 1-2 минут.

Шашлык – блюдо, без которого многие не представляют себе пикник. Но для того, чтобы он получился вкусным и полезным, надо выбрать постное мясо, правильно замариновать и обжарить продукт. Приготовление шашлыка требует кулинарного мастерства.

Морепродукты также можно пожарить на решетке. И дополнить их овощами или пастой.

Очищенные креветки лучше готовить в кастрюле, а не на решетке. Иначе продукт получается жестким.

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Жирные сорта рыбы не подходят для приготовления на гриле. В процессе такой термической обработки они теряют сочность и хороший вкус. Форель и лосось лучше запечь в жарочном шкафу при температуре 180 градусов. А затем довести до готовности на решетке, оставив рыбу на гриле всего на 1-2 минуты. Это же правило относится к куриному филе и свиной вырезке. Такие продукты тоже теряют сочность, если долго жарить их на решетке.

Какое масло подходит для приготовления на гриле

От выбора этого продукта зависит конечный результат. Важно иметь в виду, что блюда подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому надо выбирать термостойкие растительные масла. Подсолнечное масло под воздействием высоких температур (от 150 градусов Цельсия) выделяет опасные вещества. Дым, который образуется в процессе приготовления, вреден для здоровья. Оливковое масло также чувствительно к воздействию высоких температур. Использовать его для приготовления на гриле не стоит. Масла рапса и авокадо считаются термостойкими. Это наилучшие варианты для приготовления на гриле.

Правильный выбор специй

Пряности для приготовления блюд на гриле – важный аспект, на который надо обратить внимание.

Некоторые кулинары приправляют мясо до или после термической обработки. Так делать не следует. Стейки и шашлыки готовятся при очень высокой температуре. Если приправить их до термической обработки, специи сгорят. Если гриль можно перевести на низкую температуру, например, на 90 градусов, можно посыпать мясо пряностями до обжарки. На счет соли сомневаться не надо. Этот продукт даже улучшает вкус мяса в процессе термической обработки.

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Овощи и фрукты на гриле

Этот вариант прекрасно подходит для приверженцев здорового питания. Овощи и фрукты, обжаренные на гриле, можно подавать в качестве самостоятельного блюда. Либо использовать как гарнир к мясу, рыбе, птице или морепродуктам.

Употребление фруктов и овощей снижает риск развития патологий сердца, сосудистой системы. Растительные продукты обогащают организм антиоксидантами, минеральными веществами, витаминами.

Вот овощи и фрукты, которые идеально подходят для приготовления на гриле:

Болгарские перцы. Помидоры. Лук. Цуккини. Баклажаны. Ананасы. Манго. Груши. Яблоки.

Правильный выбор мяса

Важно сократить количества жира, которое в нем содержится. Прежде всего, следует выбирать постную говядину или свинину. Курицу, индейку или утку перед приготовлением надо очистить от кожицы.

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Маринад

Он придает мясу, фруктам и овощам сочность и приятный аромат. Маринад готовят из уксуса, сока цитрусовых, вина, соевого соуса, меда. В него добавляют специи, чеснок, лук и зелень. Благодаря использованию маринада, постные сорта мяса, рыбы или птицы не пересыхают и не подгорают. Напротив, блюда, приготовленные из этих продуктов, получаются сочными и нежными.

При использовании маринада важно соблюдать следующие рекомендации:

Покупая маринад в бутылках или делая его самостоятельно, стоит проверить, чтобы в составе продукта было рапсовое или оливковое масло. Маринованные продукты следует держать в холодильной камере как минимум 1-2 часа. В процессе приготовления мяса не следует поливать блюдо жидкостью, в которой оно лежало. В маринаде могут присутствовать опасные бактерии. Мясо и птицу следует мариновать не менее двух часов, овощи, рыбу и фрукты – не более шестидесяти минут.

Секреты правильной термической обработки

Чтобы сократить время приготовления на гриле, следует использовать небольшие порции продуктов, делить мясо, птицу или рыбу на маленькие кусочки.

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы предварительно запечь пищу в духовом шкафу или в микроволновой печи. А потом довести ее до полной готовности на гриле.

Чтобы блюдо получилось вкуснее и полезнее, в процессе обжарки его надо переворачивать. Причем чем чаще, тем лучше. Чтобы не протыкать мясо (от этого оно потеряет сочность), вместо вилки следует использовать кулинарные щипцы или лопатку.

Можно поместить небольшие кусочки мяса, птицы или рыбы на шампур. Это тоже сократит время приготовления. Таким же способом можно обжарить морепродукты (морские гребешки, крупные креветки). Если чередовать кусочки мяса, рыбы или птицы с шампиньонами или овощами (кабачками, болгарскими перцами, томатами), блюдо получится еще вкуснее, полезнее и ароматнее.

Продукты, обжаренные на гриле, не всегда вредны для здоровья и фигуры. Если готовить их правильно, такие блюда получатся не только аппетитными, но и полезными.