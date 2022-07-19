Сумма денежных переводов из России в Грузию утроилась в 2022 году

Россия с большим отрывом лидирует по денежным переводам в Грузию: в первом полугодии 2022 года перечислено 750 млн долларов, это на 306% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил национальный банк Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008-го, однако поддерживаются экономические и гуманитарные контакты, Грузия не вводила санкций против РФ после 24 февраля.

На втором месте по объемам денежных переводов в Грузии в первом полугодии находится Италия – 208 млн долларов, на третьем – США (147 млн долларов).

Всего объем денежных переводов в Грузию в январе – июне 2022 года составил 1,78 млрд долларов.

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