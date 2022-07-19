ПВО перехватили ракеты ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, информирует ГУМВД Херсонской области.

«Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО. На видео можно заметить перехват целей в небе над регионом», – сообщается в Telegram-канале главка.

Накануне сообщалось, что сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев, грузовиков с сельхозпродукцией и российской военной техники.

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