 

ПВО перехватили ракеты ВСУ в Херсонской области

19.07.2022, 10:35, Новости дня
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В Херсонской области утром сработали системы ПВО, осуществлен перехват ракет, информирует ГУМВД Херсонской области.

«Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО. На видео можно заметить перехват целей в небе над регионом», – сообщается в Telegram-канале главка.

Накануне сообщалось, что сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев, грузовиков с сельхозпродукцией и российской военной техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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