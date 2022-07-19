 

В Белоруссии прекращена деятельность негосударственных профсоюзов

19.07.2022, 10:35, Новости дня
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Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности негосударственных профсоюзов, сообщила генпрокуратура республики.

«По искам генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов», – передает ТАСС сообщение генпрокуратуры Белоруссии.

В нем указывается, что в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе «руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания».

По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия. «Решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований Конституции Республики Беларусь, Закона «О профессиональных союзах» и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи», – сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам в регионах решить проблему тунеядства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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