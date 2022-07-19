Володин заявил о новом уровне деградации европейской политики

“Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Позицию властей Эстонии он назвал человеконенавистнической. Однако ни главы европейских государств, ни Европарламент, ПАСЕ или ОБСЕ не возмутились этими инициативами, добавил спикер.

Кроме запрета на владение оружием для россиян и белорусов в Таллине намереваются преследовать граждан, “недружественно настроенных в отношении Эстонии и Украины”. Мысли этих людей могут представлять угрозу, заявили власти республики.

Володин обратил внимание, что о желании избавиться от несогласных в Эстонии говорят уже откровенно. Расчет на то, чтобы запугать население, считает спикер.

“Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим”, – резюмировал спикер Госдумы.

Российский МИД 28 июня рекомендовал воздержаться от поездок в Эстонию в связи с откровенно враждебным отношениям властей республики к РФ и ее гражданам.