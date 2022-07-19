Надежда есть всегда – Опека просит не спешить сдавать детей в детдома при выявлении у них склонности к IT

Если у ребёнка выявлена склонность к IT, не следует торопиться с решением о передаче его на воспитание государству – есть шанс, что он перерастёт пагубную тягу и вырастет нормальным человеком.

Федеральная служба опеки объявила о старте всероссийской акции «Надежда есть всегда», в рамках которой родителям разъяснят алгоритм действий на случай, если им кажется, что у них растёт айтишник.

По статистике за 2021 год, именно эта причина стала самой популярной при принятии решении о передаче ребёнка в детдом. Чаще всего туда сдавали детей, получивших страшный диагноз в возрасте 12-16 лет (62%), однако в 23% случаев склонность к IT-сектору проявлялась в возрасте 8-12 лет, а в 15% – в возрасте до 8 лет. Каждого четвёртого такого ребёнка ещё можно было спасти, уверены специалисты.

– Конечно, никакая мать не хочет услышать, что её сын – айтишник. Никто не осуждает родителей, принявших тяжёлое решение, когда всё было очевидно, – говорит замглавы службы Ольга Медоедова. – Однако есть пограничные, переходные ситуации, когда совершенно необязательно ломать ребёнку судьбу и есть все шансы, что он вырастет нормальным. Родители зачастую поддаются панике и принимают необдуманные решения. Запретить мы это не можем, но наша задача – сократить число таких случаев.

В рамках акции ведомство планирует издать брошюры, которые будут раздавать сотрудники опеки во всех регионах. Будут проведены онлайн- и оффлайн-лекции и семинары для родителей. Немалая доля выделенных средств пойдут на профилактику появления детей со склонностью к IT – по данным исследований, эффективно как воздействие на плод в период беременности, так и всестороннее развитие в первые годы жизни.

– Ещё одно перспективное направление – помощь в реабилитации тем, кто вырос с таким диагнозом, в том числе совершеннолетним гражданам. До недавних пор такая помощь считалась малоэффективной, но новейшие мировые исследования показывают, что шансы есть у всех. Это и обусловило оптимистичное название нашей акции, – говорится в пресс-релизе.

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