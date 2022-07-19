 

Роскачество рассказало о преимуществах российских винных дрожжей

19.07.2022, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются дрожжевые клетки, сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что дрожжи – микроскопические грибки, без которых невозможно производство ни одного вина в мире. На сегодня большинство дрожжей, которые используются в отечественном виноделии, – это «сухие активные дрожжи» импортного производства. Однако уникальная установка по производству собственных дрожжевых культур при контролируемой температуре сегодня работает на винодельне «Новый Свет» (Крым).

«Российское производство более конкурентоспособно – затраты, даже с учетом оборудования и специалистов, на литр готового вина гораздо ниже. Из миллилитра раствора в «Новом Свете» получают 80-90 млн дрожжевых клеток – количество, достаточное для производства до полутора десятков тысяч бутылок шампанского», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Отмечается, что при этом пакет с импортными дрожжами разводится по принципу 2 грамма на 10 литров виноградного сусла. «Для большого производства необходимы тонны, а в масштабах отрасли – сотни тонн таких сухих дрожжей, цена которых привязана к курсу валюты, а сейчас еще и к дополнительным проблемам с доставкой и санкционными ограничениями», – добавляется в сообщении.

Кроме того, по оценкам экспертов, крымская чистая культура дрожжей сейчас становится особенно актуальной с учетом того, что поставки материалов для виноделия из Европы все больше ограничиваются действием санкций. Так, разработками в области винных дрожжей в Крыму системно занимается институт «Магарач» при научной поддержке НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее Роскачество провело сравнительное исследование игристых вин и пришло к выводу, что российские превосходят зарубежные аналоги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Создана Ассоциация руководителей школ РФ и Белоруссии

06.06.21 / Лидер Little Big осудил «фашистов» за «гнобление» Манижи

28.02.21 / Психолог рассказала, как бороться с перееданием на фоне стресса

21.09.20 / Претендентки на должность судьи Верховного суда: портреты и перспективы

27.11.21 / WP – от «ритуалов» Байдена бензин дорожать не перестанет — нужно что-то посерьёзнее

08.05.21 / Эксперты обнаружили новый побочный эффект COVID-19 – “ковидные ногти”

16.07.21 / Во Всероссийском обществе глухих оценили инициативы ЕР по поддержке инвалидов

21.06.21 / WP – Байден продвигает демократию за рубежом — но тяжелее всего ей приходится в США

03.02.21 / “Наступление на свободу слова”. Глава НСЖУ прокомментировал запрет трех телеканалов в Украине

27.04.21 / Степанов уточнил, кто в Украине получит прививку от COVID-19 Pfizer/BioNTech

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика