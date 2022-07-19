Роскачество рассказало о преимуществах российских винных дрожжей

Дрожжи для вина отечественного производства значительно дешевле импортных, однако требуют наличия специального оборудования, где хранятся и размножаются дрожжевые клетки, сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что дрожжи – микроскопические грибки, без которых невозможно производство ни одного вина в мире. На сегодня большинство дрожжей, которые используются в отечественном виноделии, – это «сухие активные дрожжи» импортного производства. Однако уникальная установка по производству собственных дрожжевых культур при контролируемой температуре сегодня работает на винодельне «Новый Свет» (Крым).

«Российское производство более конкурентоспособно – затраты, даже с учетом оборудования и специалистов, на литр готового вина гораздо ниже. Из миллилитра раствора в «Новом Свете» получают 80-90 млн дрожжевых клеток – количество, достаточное для производства до полутора десятков тысяч бутылок шампанского», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Отмечается, что при этом пакет с импортными дрожжами разводится по принципу 2 грамма на 10 литров виноградного сусла. «Для большого производства необходимы тонны, а в масштабах отрасли – сотни тонн таких сухих дрожжей, цена которых привязана к курсу валюты, а сейчас еще и к дополнительным проблемам с доставкой и санкционными ограничениями», – добавляется в сообщении.

Кроме того, по оценкам экспертов, крымская чистая культура дрожжей сейчас становится особенно актуальной с учетом того, что поставки материалов для виноделия из Европы все больше ограничиваются действием санкций. Так, разработками в области винных дрожжей в Крыму системно занимается институт «Магарач» при научной поддержке НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее Роскачество провело сравнительное исследование игристых вин и пришло к выводу, что российские превосходят зарубежные аналоги.

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