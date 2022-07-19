 

Сотовые операторы попросили не штрафовать крупно за «серые сим-карты»

19.07.2022, 9:10, Новости дня
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Операторы просят не вводить крупные штрафы за нарушение закона «о серых сим-картах», которые предложило Минцифры. Юристы возражают, что штрафы того же порядка для операторов уже есть в КоАП, и считают их оправданными на фоне роста телефонного мошенничества, сообщили СМИ.

«Коммерсант» ознакомился с письмом крупнейших российских операторов связи «Ростелекома», МТС, «МегаФона», Tele2 и «Вымпелкома» от 1 июля председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову. Компании просят пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за нарушение «закона о серых симках». Поправки внесены еще в мае 2017 года и приняты в первом чтении в октябре 2021 года. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

Поправки к закону «О связи», регулирующие оборот серых сим-карт, обязывают бизнес регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Компании могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Закон также предусматривает возможность покупки сим-карт через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС).

Документ вводит штрафы в размере 200–300 тыс. рублей для операторов, нарушивших правила продажи сим-карт через интернет. Если оператор не отключил от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА или внесших туда недостоверные данные, штраф составит 300–500 тыс. рублей.

Операторы в письме утверждают, что эти штрафы в десять раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения, и просят снизить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на бизнес в период экономического кризиса.

В Tele2 подчеркивают, что повышенная административная нагрузка в условиях санкций препятствует развитию рынка мобильной связи. Нововведение повлечет за собой ухудшение клиентского опыта и замедлит развитие отрасли, согласны в «МегаФоне». В «Вымпелкоме» считают введение штрафов преждевременным, потому что еще не утвержден порядок предоставления данных о корпоративных абонентах операторами Роскомнадзору. В комитете Госдумы по госстроительству отказались от комментариев.

Партнер BGP Litigation Александр Панов считает размер штрафов оправданным, учитывая растущее количество хищений денег абонентов с помощью средств сотовой связи, поскольку они нацелены «на защиту граждан от злоупотреблений со стороны операторов и третьих лиц».

Юрист отмечает, что сопоставимые штрафы для операторов уже есть в КоАП, например, за передачу подмененных номеров при совершении звонка – 500–800 тыс. рублей. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев считает, что операторы будут перекладывать суммы этих штрафов на своих корпоративных абонентов, а те – на сотрудников, что не прошли идентификацию.

В то же время гендиректор «ТМТКонсалтинга» Константин Анкилов полагает, что через крупные штрафы государство фактически перекладывает ответственность за соблюдение закона о серых сим-картах на операторов, поскольку «ему проще работать с четырьмя крупными компаниями, чем с тысячами юрлиц».

Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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