 

Песков: Россия, Иран и другие страны скоро откажутся от доллара

19.07.2022, 7:20, Разное
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Песков заявил, что в прошлом году объем экономических и торговых отношений между Россией, Ираном и Китаем составил более $4 млрд.
Песков заявил, что было неправильно использовать для их расчета доллары США. Однако по мере развития нашего сотрудничества в финансово-банковской сфере мы можем отказаться от этой практики.

В интервью Песков сказал, что санкции – это цена, которую РФ и Иран вынуждены платить за свой суверенитет.

Ранее Кремль подтвердил, что президент РФ Владимир Путин посетит Иран 19 июля.



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