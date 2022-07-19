Российский боец Вадим Незков высказался по поводу переговоров о реванше с американцем Кори Андерсоном
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Мы все еще ждем новостей. Я бы хотел быть там до конца ноября-декабря. К этому времени я буду готов к бою. Однако Bellator пока молчит”, – приводит слова Немкова “Чемпионат”.
Напомним, что Кори Андерсон и Вадим Немков проводили бой в Bellator 277, который был признан несостоявшимся из-за нарушения правил американцем.
Ранее Немков высказался после победы Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.
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