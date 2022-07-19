Российский боец Вадим Незков высказался по поводу переговоров о реванше с американцем Кори Андерсоном

Мы все еще ждем новостей. Я бы хотел быть там до конца ноября-декабря. К этому времени я буду готов к бою. Однако Bellator пока молчит”, – приводит слова Немкова “Чемпионат”.

Напомним, что Кори Андерсон и Вадим Немков проводили бой в Bellator 277, который был признан несостоявшимся из-за нарушения правил американцем.

Ранее Немков высказался после победы Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.