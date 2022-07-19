Мнение: Спецоперация Z в Украине. Сводка 18.07.2022

Война на Украине. Сводка 18.07.2022

1. Северск.

Бои за господствующие высоты в районе города. Заявления о занятии Северска пока опережают события. Ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Противник стремится на них удержаться, несмотря на удары ВС РФ.

Бои в Серебрянки и Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки. Противник перебрасывает сюда резервы из Славянско-Краматорской агломерации.

2. Соледар.

Бои у Яковлевки, Белогоровки и Берестового, пока без существенного продвижения к самому Соледару.

Бои в районе между Стряповкой и Соледаром и на западных окраинах Новой Каменки. Дорога Соледар—Северск — под ударами ВС РФ, но еще доступна для передвижения войск противника.

3. Артемовск.

Бои у Покровского и Веселой Долины. Артемовск подвергается ударам. Удары — по Красной Горе, Курдюмовке, Часов Яру. В районе Углегорской ТЭС — без изменений.

Кодема и Семигорье пока удерживает противник. Из района Артемовска ОТРК ВСУ и западные РСЗО наносят точечные удары вглубь территории ЛНР (атакованы Стаханов, Алчевск, Луганск). Основные цели — склады ГСМ, склады боеприпасов, командные пункты.

ВС РФ концентрируют внимание на скоплениях живой силы и техники, арт- и ракетных системах.

"Дружественным огнем" был сбит наш самолет (предположительно Су-34), пилоты выжили.

4. Славянск.

Позиционные бои в районе Долины, Сидорова, Пришиба. Удары по Славянско-Краматорской агломерации. В Константиновке уничтожено до 250 иностранных наемников и большое кол-во техники.

Западные СМИ: после потери Северска и Соледара, бои за Славянско-Краматорскую агломерацию и Артемовск будут носить определяющий для ВСУ характер. ВС РФ завершают перегруппировку и готовятся к началу большого наступления. Визит Шойгу с инспекцией на фронт увязывают именно с грядущими большими событиями.

5. Харьков.

Позиционные бои в районе Уды, Верхние Проходы, Цуповки, Дементьевки, Верхнего Салтова. В ответ на удары по Казачьей Лопани и Купянску ВС РФ ударили по Харькову, Чугуеву и по позициям ВСУ на северных окраинах Харькова.

ВС РФ активизируют операции на приграничных территориях Сумской обл., откуда велись обстрелы приграничных сил Белгородской и Курской обл. и совершались нападения на п

ограничников. Удары по Сумской области постепенно интенсифицируются.

6. Изюм.

Позиционные бои в районе Большой Камышевахи и Курульки дополняются попытками ВСУ проявить активность у Балаклеи. Масштабных действий против фланга Изюмской группировки ВС РФ противник не предпринимает в силу невозможности обеспечить устойчивые переправы через Северский Донец. Понтонные и кустарные мосты через реку уничтожаются, а активность ДРГ на другом берегу имеет ограниченное значение.

7. Авдеевка.

Позиционные бои у Каменки, Новоселки-2, Новобахмутовки и Нью-Йорк. Трасса Авдеевка—Константиновка перерезана в нескольких местах, но противник ее и раньше не мог использовать. Дорога Орловка—Авдеевка — под контролем противника, поэтому об окружении Авдеевки говорить не приходится. Серьезного продвижения в районе Красногоровки нет. Продолжается активная работа по артсистемам противника, работающим по Донецку, Макеевке, Горловке, Ясиноватой. По заявлениям МО РФ, были достигнуты успехи в деле уничтожения ствольной артиллерии и РСЗО.

ВСУ, помимо террористических обстрелов Донецка, и здесь продолжают наносить точечные удары ОТРК и тяжелыми РСЗО по командно-логистической инфраструктуре ВС РФ и армии ДНР.

8. Угледар.

Продолжились позиционные бои в районе Угледара, Великой Новеселовки, Новомихайловки и в Марьинке. Противник после неудачной попытке наступления в районе Угледара снова перешел к обороне.

9. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовека без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои за поселки между Гуляйполе и Великой Новоселовкой. Противник продолжает потихоньку накапливать войска в районе Запорожья, Орехова и Гуляйполя, пытаясь создать предпосылки для наступательных действий.

Также продолжаются обстрелы Новой Каховки и налеты дронов на Энергодар. ВС РФ обстреливают противника в районе Запорожья. ВГА Запорожья призывает жителей столицы области покинуть город, чтобы избежать роли очередного «живого щита».

10. Николаев.

Противник продолжает поддавливать на криворожском и никопольском направлениях в районе Потемкино и Ивановки. Как и ранее, данное направление наиболее вероятное для потенциального наступления ВСУ в соответствии с требованиями США и НАТО организовать наступление с оперативно-тактическими целями до начала осени.

ВС РФ занимаются укреплением оборонительных позиций и систематическими ударами по ВСУ на потенциально угрожающих направлениях. На Николаевском направлении без существенных изменений. По Николаеву практически ежедневно наносятся ракетные удары, потери от которых сковывают активность ВСУ на Херсонском направлении.

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Топографическая карта района наступления на Донбассе – Северск+Соледар и Славянско-Краматорская Агломерация.

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