При обрушении шестиэтажного дома в Китае пострадали восемь человек
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Из-за частичного обрушения шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР, произошедшего во вторник в результате взрыва, травмы получили восемь человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Взрыв прогремел примерно в 07.20 по пекинскому времени (02.20 мск). По предварительным сведениям, произошла утечка газа. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На место ЧП прибыли спасатели и полиция, передает ТАСС.
Напомним, в мае при обрушении жилого здания в Китае погибли 53 человека.
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