 

При обрушении шестиэтажного дома в Китае пострадали восемь человек

19.07.2022, 6:17, Новости дня
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Из-за частичного обрушения шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР, произошедшего во вторник в результате взрыва, травмы получили восемь человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

Взрыв прогремел примерно в 07.20 по пекинскому времени (02.20 мск). По предварительным сведениям, произошла утечка газа. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На место ЧП прибыли спасатели и полиция, передает ТАСС.

Напомним, в мае при обрушении жилого здания в Китае погибли 53 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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