 

«Чтобы не нарушить нейтралитет» – Швейцария отказалась лечить у себя раненых с Украины

19.07.2022, 6:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Швейцария отказалась принимать на лечение украинцев, раненных в ходе нынешнего конфликта, пишет Swissinfo. Швейцарские власти обосновали это решение тем, что не хотят подобным шагом нарушать нейтральный статус своего государства.


AP

Власти Швейцарии ответили отказом на обращение НАТО о лечении украинцев, раненных в конфликте на Украине, пишет Swissinfo.

По данным газеты Tages Anzeiger, в мае некоторые швейцарские кантоны выразили готовность оказать помощь раненым, но противодействие со стороны правительства Швейцарии помешало этой инициативе.

Изначальный запрос был сделан одной из структур НАТО — Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, который на международном уровне занимается медицинскими эвакуациями с Украины.

Однако затем за анализ этого запроса взялись такие ведомства, как Министерство иностранных дел и Федеральный департамент общественного здравоохранения. Три недели спустя федеральные власти отказали в приёме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам, говорится в статье.

Основные возражения, как отмечает издание, заключались в том, что этот шаг нарушил бы статус Швейцарии как нейтрального государства. Например, Гаагское соглашение от 1907 года и одна из Женевских конвенций требуют от нейтральных государств обеспечить, чтобы иностранные солдаты после выздоровления не могли более принимать участие в боевых действиях.

Что же касается раненых мирных жителей, то швейцарское правительство посчитало, что отличить гражданских от военных практически невозможно, особенно если учесть, что многие гражданские лица на Украине берутся за оружие, чтобы защищать свою страну. Вместо этого швейцарские официальные лица предпочитают помогать раненым, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы Украины, пишет Swissinfo.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / 16 домашних зверушек, которые показывают такие эмоции, будто учились у лучших драматургов мира

11.03.22 / Мнение: Растущие риски

01.06.21 / “Все люди разные”: Серена Уильямс поддержала Наоми Осаку после скандала и снятия с турнира

05.05.21 / Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих»

13.10.21 / Рейтинг лучших электромобилей 2021 года

30.05.21 / Жизненные стратегии можно классифицировать как угодно. Лично мне нравится деление на жить в прошлом, жить в настоящем и

12.05.22 / В Хабаровском крае прогремел взрыв на пороховом складе

04.07.22 / Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

17.06.22 / Двенадцать модных лайфхаков из Интернета, которые действительно работают: стильные топы без разрезов, моментальная коррекция размера джинсов и не только

20.07.20 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика