Пашинян и Мишустин обсудили развитие экономического и торгового сотрудничества

По сообщению кабинета министров, Михаил Мишустин, премьер-министр России, обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в транспортной и промышленной сферах, а также подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета в следующем году.

Состоялся телефонный разговор между Михаилом Мишустиным, премьер-министром России, и Николом Пашиняном (премьер-министр Армении). Согласно заявлению, главы правительств обсудили такие темы, как экономическое и торговое сотрудничество между Россией и Арменией, а также взаимодействие в транспортной и промышленной сферах, реализацию крупных совместных проектов”.

Мишустин, Пашинян также рассмотрели перспективы углубления интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.