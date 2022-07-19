 

Пашинян и Мишустин обсудили развитие экономического и торгового сотрудничества

19.07.2022, 5:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сообщению кабинета министров, Михаил Мишустин, премьер-министр России, обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в транспортной и промышленной сферах, а также подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета в следующем году.
Состоялся телефонный разговор между Михаилом Мишустиным, премьер-министром России, и Николом Пашиняном (премьер-министр Армении). Согласно заявлению, главы правительств обсудили такие темы, как экономическое и торговое сотрудничество между Россией и Арменией, а также взаимодействие в транспортной и промышленной сферах, реализацию крупных совместных проектов”.

Мишустин, Пашинян также рассмотрели перспективы углубления интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.20 / Cамолет президента Армении сбил 9 азербайджанских истребителей

25.02.22 / В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры

22.05.21 / Как из магазинной веточки вырастить дома целый куст розмарина: алгоритм максимально прост

18.01.22 / В Петербурге суд освободил из-под домашнего ареста фотомодель

03.09.21 / Коробку для завтрака, пенал и надежду на спокойную жизнь: что еще ребенок теряет в первые учебные дни

29.12.21 / Мнение: Бабушка Живого Журнала

29.06.22 / “Пели песни казаки”: почему атаманы не следуют традициям предков-воинов

19.08.21 / Почему некоторые верят, что Земля плоская?

23.03.22 / Ваше сиятельство: Алеся Кафельникова представила блестящие образы в съемке итальянского бренда

27.01.22 / Звезда фильмов “Один дома” Маколей Калкин и Бренда Сонг помолвлены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика