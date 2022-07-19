Издан фотоальбом в честь столетнего юбилея Кабардино-Балкарии

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19.07.2022, 5:55, Разное
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Нальчик представил фотоальбом, посвященный столетию Кабардино-Балкарской Республики, информирует 07kbr.ru
Он состоит из 2 томов. Первый том посвящен исторической справке курорта. Министерство курортов КБР поддержало издание. Фотографами этого фотоальбома являются Мария Котлярова и Виктор Котляров. Они работают вместе уже более года. Чтобы восстановить прошлое района, они провели много времени в архивах. Этот альбом охватывает весь период с конца 19 века до наших дней.



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