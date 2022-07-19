Мнение: Как у них в Англии

В Англии, как известно, за недостаточное усердие в продвижении “ковидной повестки” поперли Борьку Джонсона, и теперь там местная Консервативная партия выжимает из себя нового лидера взамен прежнего: идет многоступенчатый отбор голосованием членов партии – там чуть ли не 10 итераций: сначала выдвигается десяток, кто заручился подписями как минимум 5 членов партии, проводят голосование, двух последних отсеивают, снова собираются оставшихся, каждый говорит речь на 5 минут, голосование, одного или двоих отсеивают, третий этап – опять проводят голосование… В общем, когда после отсеиваний осталось всего пятеро, задача еще усложняется: теперь уже 5 кандидатов на место Джонсона проводят открытые дебаты между собой, их транслируют напрямую в Ютубе (!). По итогам дебатов уже будут голосовать за лидера… Или еще уполовинят и потом проведут еще более подробные дебаты между оставшимися. В общем, все серьезно!

Правда, состав претендентов на пост премьера Великобритании довольно странный: там один явный индус (Сунак), потешная министерша индел Трасс, духовная сестра нашей Захаровой (требовала давеча передать Воронеж Украине, не распознав подколку Лаврова, поскольку в гробу видала географию РФ и Украины), странная негритянка Кеми Баденох (из Нигерии!), аристократ Том Тугендхат и Пенни Мордаунт, бывшая первая женщина – министр обороны в Великобритании. В общем, довольно пестрая компания. Дебаты меж ними я не смотрел, но мне понравилось, как их описал мой давний любимец, журналист из Чехии Остап Кармоди – наш эмигрант, естественно, ярый ненавистник РФ, но чел очень остроумный и толковый.

“Посмотрев два раунда дебатов кандидатов на пост лидера Тори на прошлой неделе и выступление Джонсона в парламенте на этой, думаю, что Тори ещё не раз и не два пожалеют, что вынудили его уйти в отставку.

Джонсон — самый харизматичный политик этого поколения. Ни у одного из соискателей его места и близко нет его обаяния и умения разговаривать с аудиторией, в том числе и враждебной.

Сунак говорит как наперсточник на базаре, ждущий, что его в любой момент могут начать бить.

Трасс деревянная как злой на себя и весь мир Буратино.

Мордант и Тагендхат похожи на менеджеров, которые в 20-й раз проводят надоевшую всем презентацию.

Бэйденок, судя по её публичным выступлениям на Ютюб, вроде бы отлично умеет говорить, но перед враждебной аудиторией начинает вести себя как вождь Орлиный Глаз, который открывает рот два раза в год по неотложным поводам и произносит в лучшем случаем пять слов, включая “Хуг, я сказал!”

С таким набором фронтменов им не удастся не то что повторить успех Джонсона в 2019, но вряд ли вообще получится удержаться у власти” (Остап Кармоди).

Думаю, что в итоге англичанам выберут кого-нибудь поэкзотичнее – или индуса, или негритянку из Нигерии. Оттягиваться, так уж по полной.