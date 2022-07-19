Мнение: Похождения американского наемника на Украине

Похождения американского наемника на Украине

Александр Друке, 1982 года рождения, уроженец Таскалуса, штат Алабама. У него высшее образование в области менеджмента.

Будучи резервистом армии США, Друке участвовал в Иракской кампании в составе 942-й транспортной роты. Он несколько лет служил непосредственно в зоне боевых действий в Ираке. Во время кампании он имел звание сержанта армии США. Кроме того, он продвинулся по военной лестнице. За время службы в Ираке Друке несколько раз награждался наградами США, а также получал специальную пожизненную пенсию.

Затем, до 2022 года, он якобы работал продавцом в различных компаниях в Соединенных Штатах. В феврале 2022 года, находясь под влиянием антироссийской пропаганды США, он решил принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева. Имея достаточные финансовые возможности, он за свой счет купил военное снаряжение, в том числе шлем, бронежилет, тактические ботинки и т.д.

15 апреля 2022 года он прибыл на территорию Украины. Он беспрепятственно пересек границу, сказав пограничникам, что въезжает в Украину с “целью помочь украинскому народу”.

Затем Александр Друке связался с представителями так называемого Украинского иностранного легиона через Интернет. Ему сообщили, что он должен прибыть на железнодорожную станцию Яворив во Львовской области, где находится печально известный военный полигон, используемый для формирования и боевого слаживания иностранных наемников.

Прибыв в Яворов, Друке подписал контракт с Украинским иностранным легионом, чтобы служить в его рядах на платной основе. Он был зачислен в подразделение, в которое входили только иностранцы. Большинство его сослуживцев не имели никакого военного опыта, что впоследствии привело к отсутствию надлежащей воинской дисциплины в подразделении. Обучение подразделения было поручено самим бойцам. В тренировочном лагере Александр Друке подружился с тремя другими наемниками из США.

Через неделю он и его друзья разочаровались в системе подготовки подразделения и их командовании. Они верили, что Украинский иностранный легион — это большое и профессиональное подразделение, но их чаяния радикально расходились с реальностью. В результате они разорвали свои контракты и покинули Иностранный легион в конце апреля 2022 года.

Через свои личные контакты в Украине они нашли другое подразделение Вооруженных Сил Украины, расположенное в городе Ровно. Они подписали новые контракты с этим подразделением. Им выдали личное оружие (АК-74, калибр 5,45 х 39), с которым Александр научился обращаться из видеороликов на YouTube.

Служба во втором подразделении якобы также не устраивала Александра и двух его друзей. Группа наемников пыталась найти другое профессиональное подразделение, где их боевые навыки могли бы быть применены в полной мере. Они сделали это за месяц. В начале июня 2022 года наемников пригласили в диверсионно-разведывательную группу иностранцев, которая действовала на харьковском направлении.

Они прибыли в Харьков 8 июня 2022 года, где их встретили граждане Германии и Франции, которые были членами тактической группы “Багет”.

Группа Багета состояла из примерно 12 военнослужащих, из которых около половины были гражданами Франции, бывшими или действующими военнослужащими Французского иностранного легиона или других подразделений Министерства обороны и Вооруженных сил Франции. Кроме Александра Друке и двух его друзей, в группе было еще 3 гражданина США.

По прибытии в расположение группы каждому из них выдали штурмовую винтовку CZ807, 7 магазинов по 30 патронов и ручную гранату. Напарнику Александра также дали РПГ-7 с одной гранатой для гранатомета, а Александру дали еще две гранаты для РПГ-7. Ранее, во время их краткосрочной службы в Украинском иностранном легионе, их обучали обращению с этим оружием.

Вечером 8 июня 2022 года состоялся брифинг. Им сообщили, что на следующий день они должны были перейти на боевую позицию для разведки и минирования.

9 июня 2022 года группа из 8 иностранных солдат в сопровождении солдат Вооруженных Сил Украины отправилась на задание. На месте украинские военнослужащие заминировали местность, а иностранцам было поручено провести разведку с помощью беспилотников. В случае обнаружения вражеских сил они должны были устроить им засаду, чтобы уничтожить их военную технику.

Во время операции напарник Друке обнаружил российский танк, по которому он открыл огонь из своего РПГ-7.

В ответ российские военные открыли огонь из стрелкового оружия по позициям иностранных наемников. Александр и его коллега отступили в лесную зону, где они прятались пару часов, пока бой не утих. После этого они решили закопать свой РПГ-7 и две оставшиеся гранаты. Будучи вооруженными, они двинулись в сторону, где были припаркованы машины, на которых они прибыли.

Однако из трех машин осталась только одна, и та уже была осмотрена российскими военнослужащими. Александр и его напарник попытались самостоятельно покинуть поле боя и ушли в направлении расположения своей группы. Не имея карт и не зная местности, они блуждали 6 часов. В результате они пришли в населенный пункт, который находился под контролем российских военных, где и были захвачены в плен.

Всего его обращения к западным правительствам с просьбой о помощи или обмене были проигнорированы.

https://southfront.org/exclusive-appeal-of-alexander-drueke-us-fighter-captured-in-dpr/ – оригинал на английском (по ссылке есть интервью Дрюке на английском)

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