 

ЕР установила телемедицинское оборудование в партийном медцентре в Мариуполе

19.07.2022, 4:55, Новости дня
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Техника, предназначенная для проведения удаленного мониторинга основных показателей работы организма, установлена «Единой Россией» в Мариуполе. С помощью оборудования местные врачи и медики-добровольцы из РФ могут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.

«В Купянске уже семь человек прошли телемедицинские консультации с ведущими московскими профессорами, их мы вывозим на лечение. Например, мама с маленьким ребенком – они больше месяца сидели в подвале. Ребенок стремительно теряет слух, а у мамы рассеянный склероз. Направим их в Белгород. Такое же оборудование планируем ставить в Мелитополе. Оно очень помогает – если специалиста здесь нет, одна-две секунды, и уже лучший специалист консультирует», – рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», сообщается на сайте партии.

Также в медцентр были доставлены стенты для пациентов, перенесших инфаркты.

Вместе с Хубезовым приехала очередная бригада медиков-добровольцев из четырех человек. Один из них – врач-терапевт из Рязанской области Андрей Мартынов.

«Сегодня мы приняли более 20 человек. Каждый из них говорит, сколько они находились в подвалах. Это действительно сказалось на их состоянии здоровья. Мы максимально хотим приблизить медицинскую и психологическую помощь, чтобы поддержать людей, дать им лекарства и максимально улучшить их состояние», – отметил он.

Мартынов добавил, что «благодаря аппарату, который у нас сегодня появился здесь, мы можем в течение нескольких минут провести минимальное обследование, доврачебный осмотр для того, чтобы дальше принимать решение по назначению лечения. Мы имеем возможность обратной связи с сотрудниками МГУ. Если потребуется, можем прибегнуть к телемедицинской консультации с любым специалистом».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

В Донбассе и освобожденных территориях работает 28 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тыс. человек.

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства.

Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.

3 июля «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве.

Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске – на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля.

4 июля первый центр помощи «Единой России» был открыт Мелитополе Запорожской области. 5 июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 июля – в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится еще два.

Запланировано открытие еще 13 центров помощи «Единой России» – в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.

13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее десяти. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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