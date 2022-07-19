 

Канцлер Австрии заявил об отсутствии планов страны вступать в НАТО

19.07.2022, 4:55, Новости дня
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Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, сообщил канцлер Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции.

«Как сообщил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией в Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии «не ведется», – говорится в сообщении братиславской газеты Pravda, передает РИА «Новости».

Ранее Нехаммер заявил, что присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза не означает втягивание в военный конфликт с Россией.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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