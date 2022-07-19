 

American Mind – инфантилизация делает американцев изнеженными и слабыми

19.07.2022, 4:45, Разное
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Взросление в США перестало быть актуальным, а американская культура стала относиться к взрослым, как к детям. Как пишет The American Mind, молодым людям до 25 лет постоянно внушают, что они не способны принимать значимые решения. В результате процесс инфантилизации взрослого населения приводит к тому, что люди становятся изнеженными, слабыми и неспособными нести ответственность за свою жизнь.


AP

Средний возраст вступления в первый брак в Соединённых Штатах вырос с 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин в 2000-м году до 29 лет и 31 года в 2021-м, а средний возраст рождения у женщин первого ребенка увеличился с 25 до 30 лет. Несмотря на сокращение количества детей, все самые популярные фильмы основаны на комиксах и мультфильмах, а парки развлечений посещают в основном молодёжь и подростки. Как пишет The American Mind, в какой-то момент взросление в США перестало быть актуальным, а американская культура стала относиться к взрослым, как к детям.

Как отмечает издание, инфантилизация узаконивается и оправдывается всепроникающей культурой наукообразной терапии, и фраза «Человеческий мозг достигает пика развития в 25 лет» уже стала идейным афоризмом. Конечно, несмотря на все научные исследования, идея о том, что мозг 25-летнего человека развит лучше, чем у 18-летнего, звучит правдоподобно, но проблема заключается в том, что научно звучащий термин «развитие мозга» используется для внушения молодым людям мысли о том, что они ещё не до конца сформировались и, следовательно, не способны принимать серьёзные решения — ни в плане работы, ни в плане выбора круга общения, ни в плане отношений, не говоря уже о браке и семье. 

«Что происходит, когда нам научным языком говорят, что как минимум до 25 лет мы фактически не способны принимать значимые, судьбоносные решения? Помимо незрелости и инфантильности, мы становимся изнеженными и слабыми. В результате человек теряет способность к взрослению, не желает полагаться на самого себя и впадает во всё большую зависимость от внешних авторитетов, контролирующих каждое действие», — заключает автор статьи.



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