Aurus скоро начнет производство внедорожника Komendant
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российский бренд автомобилей класса люкс Aurus объявил о завершении серийного производства Komendant, информирует 15-news.ru
Эта модель будет производиться за счет Aurus Senat. Представительские автомобили Aurus Senat продолжают собираться там с мая 2021 года.
По данным компании, Елабуга работает нормально. Некоторые детали, которые не были допущены к эксплуатации, удалось быстро найти.
Нормальная работа завода Aurus возможна. Идет подготовка к производству Aurus Komendant.
Смотреть комментарии → Комментариев нет