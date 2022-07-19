Aurus скоро начнет производство внедорожника Komendant

Российский бренд автомобилей класса люкс Aurus объявил о завершении серийного производства Komendant, информирует 15-news.ru

Эта модель будет производиться за счет Aurus Senat. Представительские автомобили Aurus Senat продолжают собираться там с мая 2021 года.

По данным компании, Елабуга работает нормально. Некоторые детали, которые не были допущены к эксплуатации, удалось быстро найти.

Нормальная работа завода Aurus возможна. Идет подготовка к производству Aurus Komendant.