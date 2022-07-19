Kia снова раскрыла цены на Sportage

Компания Kia опубликовала прайс-лист на гибридный Sportage. Изначально модель выпускалась на калининградском заводе “Автотор”, после чего была остановлена, информирует 26-news.ru

В декабре 2021 года базовая цена на гибрид была установлена на уровне 2 000 000 330 000 рублей. Однако продажи Sportage еще не начались. Текущая цена гибрида составляет 2,85 миллиона рублей, согласно обновленному прайс-листу. Гибрид оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 150 л.с. и имеет передний привод.

Полноприводный Sportage стоит 3 069 000 рублей. В максимальной комплектации автомобиль будет стоить более 4 000 000 рублей.