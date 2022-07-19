Ученые нашли простой и легкий способ отказаться от фаст-фуда

Вам не обязательно отказываться от фастфуда, если вы хотите изменить свои привычки. Нурия Дианова, диетолог, поделилась своим опытом, информирует 7-region.com

Вы можете преодолеть эту зависимость, найдя альтернативу фаст-фуду и позволяя себе изредка побаловать себя такой едой. Чтобы избавиться от тяги к картофелю фри, вы можете приготовить его дома или даже запечь. Запекание – это более здоровый вариант, чем жарка во фритюре.