 

Ученые нашли простой и легкий способ отказаться от фаст-фуда

19.07.2022, 4:30, Разное
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Вам не обязательно отказываться от фастфуда, если вы хотите изменить свои привычки. Нурия Дианова, диетолог, поделилась своим опытом, информирует 7-region.com
Вы можете преодолеть эту зависимость, найдя альтернативу фаст-фуду и позволяя себе изредка побаловать себя такой едой. Чтобы избавиться от тяги к картофелю фри, вы можете приготовить его дома или даже запечь. Запекание – это более здоровый вариант, чем жарка во фритюре.



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